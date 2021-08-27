Irak, diplomatik kriz yaşayan Cezayir ve Fas'a anlaşmazlıkları diyalogla çözme çağrısı yaptı
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Irak, diplomatik kriz yaşayan Cezayir ve Fas'a anlaşmazlıkları diyalogla çözme çağrısı yaptı

Irak, diplomatik kriz yaşayan Cezayir ve Fas'a anlaşmazlıkları diyalogla çözme çağrısı yaptı
Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı Duran - Haberler | Güncel

Irak hükümeti, Cezayir ve Fas'a aralarındaki anlaşmazlıkların çözümünde diyaloğu ve diplomatik yolları benimseme çağrısında bulundu.

Irak hükümeti, Cezayir ve Fas'a aralarındaki anlaşmazlıkların çözümünde diyaloğu ve diplomatik yolları benimseme çağrısında bulundu.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed es-Sahaf, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığın, Cezayir ve Fas arasında ilişkilerin kesilmesini esefle karşıladığı belirtildi.

Sahaf, iki tarafa da halkların çıkarlarına zarar verecek gerginlikten uzak durma, istikrarlı ilişkiler sağlayacak güven ortamı oluşturma, anlaşmazlıkları çözmek için diyalog masasına oturma ve krizin çözümünde diplomatik yolları benimseme çağrısı yaptı.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, 24 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "son dönemde yaşanan düşmanca eylemler" neticesinde ülkesinin Fas ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldığını duyurmuştu.

Fas Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise Cezayir'in tek taraflı aldığı kararın gerekçelerinin kabul edilmediği belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı Duran

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