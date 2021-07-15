Irak dinarının dolar karşısında değer kaybetmesi ülkedeki kurbanlık piyasasını da etkiledi
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Irak dinarının dolar karşısında değer kaybetmesi ülkedeki kurbanlık piyasasını da etkiledi

Irak dinarının dolar karşısında değer kaybetmesi ülkedeki kurbanlık piyasasını da etkiledi
Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb - Haberler | Güncel

Irak dinarının ABD doları karşısında değer kaybetmesi ve ekonomik kriz nedeniyle Kerkük kentinde kurbanlık fiyatlarında geçen yıla oranla önemli ölçüde artış yaşandı.

Irak dinarının ABD doları karşısında değer kaybetmesi ve ekonomik kriz nedeniyle Kerkük kentinde kurbanlık fiyatlarında geçen yıla oranla önemli ölçüde artış yaşandı.

Kerkük kentine bağlı Tazehurmatu kasabası yakınında kurulan hayvan pazarında küçükbaş hayvanlar 200 ila 700 dolar arasında, büyükbaşlar ise 1500 ila 3 bin dolar arasında satışa sunuldu.

Kurban satış bölgesinde alıcı bekleyen Rıyad Mesud, bayram yaklaştıkça pazarın canlandığını ancak fiyatların yükselmesi dolayısıyla bekledikleri satışı yapamadıklarını söyledi.

Mesud, ülkedeki ekonomik kriz ve Irak dinarının döviz karşısında değer kaybetmesi nedeniyle hayvanların besin ve yem fiyatlarının zamlandığını belirterek bunun da fiyatlara yansıdığını aktardı.

Hayvan pazarına kurbanlık almaya gelen Kerküklü Ali Hicran, "Kurbanlık fiyatları oldukça yükselmiş durumda. Dolaysıyla bu yıl herkes bütçesine göre kurbanlık seçmek zorunda." şeklinde konuştu.

Alıcı bekleyen Sahib Nasır, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların yem, barınma yerleri ve bakımlarının pahalanmasının satış fiyatına yansıdığını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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