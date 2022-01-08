Irak, DEAŞ üyesi 50 vatandaşını Suriye'den teslim aldı
Irak, terör örgütü DEAŞ üyesi 50 vatandaşını Suriye'den teslim aldığını açıkladı.
Irak, terör örgütü DEAŞ üyesi 50 vatandaşını Suriye'den teslim aldığını açıkladı.
Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Güvenlik Medya Ağı'ndan yapılan yazılı açıklamada, daha önce Suriye topraklarında yakalanan DEAŞ üyesi 50 Iraklının ülkenin kuzeyindeki Ninova vilayetine bağlı Rabia Sınır Kapısı'ndan teslim alındığı kaydedildi.
Teslim alma operasyonunun Irak ordusuna bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığı ile Suriye tarafı arasında yapılan koordinasyonla gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, söz konusu kişilerin haklarında gerekli yasal işlemlerin yapılması için İçişleri Bakanlığı'na bağlı Federal İstihbarat ve Soruşturma Teşkilatına teslim edildikleri aktarıldı.
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AA / Ali Semerci - Son Dakika Haberleri