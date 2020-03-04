Irak, DEAŞ'lı aileye mensup 82 çocuğu Azerbaycan'a gönderdi
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Irak, DEAŞ'lı aileye mensup 82 çocuğu Azerbaycan'a gönderdi

Irak yönetimi, aileleri DEAŞ'lı olan Azerbaycan uyruklu 82 çocuğu, ülkelerine gönderdi.

04.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:04
Irak, DEAŞ'lı aileye mensup 82 çocuğu Azerbaycan'a gönderdi

yönetimi, aileleri DEAŞ'lı olan uyruklu 82 çocuğu, ülkelerine gönderdi.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet es-Sahhaf, yaptığı yazılı açıklamada, "Irak'ta DEAŞ üyeliği nedeniyle mahkum edilerek ceza evinde bulunan annelerinin yanında kalan 82 çocuk Azerbaycan'a gönderildi." ifadelerini kullandı.

Sahhaf, Irak'tan ülkelerine gönderilen çocuk sayısının 828'e ulaştığını kaydetti.

Kaynak: AA

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