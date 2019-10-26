Irak'da hükümet karşıtları yine meydanlara indi: En az 40 kişi hayatını kaybetti

Irak'da hükümet karşıtları yine meydanlara indi: En az 40 kişi hayatını kaybetti

Irak'ta ülke çapında devam eden hükümet karşıtı protestolarda en az 40 gösterici hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz kullanırken, Şii milislerin kalabalık üzerine ateş açtığı bildirildi.

26.10.2019 10:14
Irak'da hükümet karşıtları yine meydanlara indi: En az 40 kişi hayatını kaybetti

Irak'ta ülke çapında devam eden hükümet karşıtı protestolarda en az 40 gösterici hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz kullanırken, Şii milislerin kalabalık üzerine ateş açtığı bildirildi.


Irak'ta halk, yolsuzluk ve ekonomik sıkıntılara karşı 5 günlük bir aradan sonra yeniden sokaklara çıktı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et