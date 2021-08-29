Irak Cumhurbaşkanı Salih, "ülkenin mevcut sistemle yönetilemeyeceğini" açıkladı
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Irak Cumhurbaşkanı Salih, "ülkenin mevcut sistemle yönetilemeyeceğini" açıkladı

Irak Cumhurbaşkanı Salih, 'ülkenin mevcut sistemle yönetilemeyeceğini' açıkladı
Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ülkenin mevcut sistemle yönetilemeyeceğini ifade ederek, 10 Ekim'deki erken seçimlerin ve anayasanın değiştirilmesinin durumun iyileştirilmesi için "dönüm noktası" olacağını söyledi.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ülkenin mevcut sistemle yönetilemeyeceğini ifade ederek, 10 Ekim'deki erken seçimlerin ve anayasanın değiştirilmesinin durumun iyileştirilmesi için "dönüm noktası" olacağını söyledi.

Salih, Bağdat'ta "Çözümler" isimli Rafideyn Formu'nun açılış konuşmasında, 10 Ekim'de yapılacak erken seçimlerin Irak'ın daha iyi bir yere gelmesi için "dönüm noktası" olacağını belirtti.

Siyasi güçler ve toplumun önemli bölümünun olumlu yanları olmasına karşın anayasanın değiştirilmesini istediğini ifade eden Salih, "Irak'ı artık bu anayasa ve mevcut sistemle yönetmek mümkün değil. Erken seçimler ve anayasanın değiştirilmesi ülkedeki hizmet kalitesinin artırılması ve durumun iyileştirilmesi için dönüm noktası olması gerekir. Seçimler, ayrıca birikmiş krizlerin çözümü için vesiledir." dedi.

Geçtiğimiz 100 yılda Irak'ta mezhep ve etnik temelli çeşitli katliamlar ve mezalimlerin yaşandığını vurgulayan Salih, 2003 sonrası Irak'ta da terör ve dış müdahale sorunlarıyla karşılaştıklarını kaydetti.

Süleymaniye'deki KYB iç sorunları

Irak Cumhurbaşkanı, üyesi olduğu Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) kurucu Başkanı Celal Talabani'nin oğlu Bafıl Talabani ve yeğeni Lahor Şeyh Cengi arasında Süleymaniye'de yaşayan ve silahlı çatışmaya dönüşme aşamasına gelen sorun ve çekişmelere değinerek, "Süleymaniye'deki sorunlar aynı evin evlatları arasındaki sorundur. Bu sorunlar (KYB) birikmiş ve gerçek bir durumun patlamasından kaynaklandı. Sorunların barışçıl yolla çözülmesi için şahsen müdahalelerim oldu. Bu sorunlar Irak'ın diğer yerlerindeki sorunlarından bağımsız değil ve hepsi reform bekleyen sorunlar." diye konuştu.

Suriye'nin Bağdat Konferansı'na çağrılmaması

Bağdat'ta dün düzenlenen Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı'na Suriye'nin neden davet edilmediği? sorusunu yanıtlayan Salih, "Suriye, hep bizimledir ve konferans sırasındaki tüm görüşmelerimde Suriye ve Suriye'deki sorunlar masadaydı. Suriye, Irak için önemli bir ülkedir ve Suriye halkı Irak halkının kardeşidir." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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Irak Cumhurbaşkanı Salih, "ülkenin mevcut sistemle yönetilemeyeceğini" açıkladı - Haberler
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