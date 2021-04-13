Irak Cumhurbaşkanı Salih, Türkmenlerin yeni lideri Turan'la Kerkük'te güvenlik ve istikrar konularını görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Irak Cumhurbaşkanı Salih, Türkmenlerin yeni lideri Turan'la Kerkük'te güvenlik ve istikrar konularını görüştü

Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel
Irak Cumhurbaşkanı Salih, Türkmenlerin yeni lideri Turan'la Kerkük'te güvenlik ve istikrar konularını görüştü

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan'ı makamında ağırlayarak, Kerkük'ün güvenlik ve istikrarıyla ilgili meseleleri ele aldı.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan'ı makamında ağırlayarak, Kerkük'ün güvenlik ve istikrarıyla ilgili meseleleri ele aldı.

Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Salih, Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ITC'nin yeni Başkanı Hasan Turan'ı kabul etti.

Kerkük'teki hizmetler başta olmak üzere güncel meselelerin ele alındığı görüşmede, kentin bileşenleri arasındaki diyaloğun desteklenmesi, güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesi gerektiği üzerinde duruldu.

"Kerkük'te askıda kalan konuların anayasa yoluyla çözülmesi gerektiğine vurgu yapıldı." denilen açıklamada ayrıca, "Kimseyi dışlamadan kent ahalisinin yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerekiyor ve tüm çözümlerin halkın iradesine bağlı olması lazım." ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre Salih görüşmede, "Kerkük, doğal ve insan kaynaklarıyla zengin bir kenttir. Bu durumun Kerkük halkına olumlu yansımaları olmalı. Kerkük'ün istikrarını bozan teröristlerin önünün kesilmesi lazım." değerlendirmesini yaptı.

Turan da Kerkük'te barışçıl yaşamı desteklediği için Cumhurbaşkanı Salih'e teşekkür etti.

2011 yılından itibaren Erşat Salihi'nin yürüttüğü ITC Başkanlığına, 28 Mart'ta Başkan Yardımcısı Hasan Turan getirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Mario Draghi Süleyman Soylu Alparslan Türkeş
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Canan Ergüder Murat Yıldırım
Spor Diego Mesut Özil Gökhan Töre Caner Erkin Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Irak Cumhurbaşkanı Salih, Türkmenlerin yeni lideri Turan'la Kerkük'te güvenlik ve istikrar konularını görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 15:09:36. #1.14#
title