Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten istifa sinyali

26.12.2019 16:47 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:52

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, istifa etmeye hazır olduğunu söyledi.



Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, protestocuların kabul etmediği bir adayı başbakan olarak atamaktan ise istifa etmeyi uygun bulduğunu ifade ederek, istifa edebileceğini söyledi. Salih, İdani'ye hükümeti kurma teklifi sunmayacağını içeren yazıyı meclise gönderdi.



Salih açıklamasında, "Irak halkı için protesto hareketinin getirdiği esaslar ışığında ülkenin kişisel ve politik düşüncelerinden önce ulusal çıkarlara bakmamız zorunludur" dedi. - BAĞDAT

Kaynak: İHA