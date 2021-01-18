Irak Cumhurbaşkanı Salih, Milli Savunma Bakanı Akar'ı kabul etti
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Irak Cumhurbaşkanı Salih, Milli Savunma Bakanı Akar'ı kabul etti

18.01.2021 19:17 | Son Güncelleme: 18.01.2021 19:20
Irak Cumhurbaşkanı Salih, Milli Savunma Bakanı Akar'ı kabul etti

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, resmi ziyaret için Bağdat'a gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'i Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, resmi ziyaret için Bağdat'a gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'i Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Irak Cumhurbaşkanlığı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede tüm alanlardaki iş birliği konuları ele alındı ve "Irak'ın kimseye saldırı yeri olmaması" vurgulandı.

Bölgede gerginliğin azaltılmasının önemine değinen Salih, terörle mücadele konusunda bölgesel iş birliğine işaret etti.

Açıklamaya göre Milli Savunma Bakanı Akar da Irak'ın egemenliği ve istikrarına saygı duyduklarını ifade ederek, ortak dayanışma ve koordinasyonun önemini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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