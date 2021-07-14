Irak Cumhurbaşkanı Salih, İran İstihbarat Bakanı Alevi ile ikili ilişkileri görüştü
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Irak Cumhurbaşkanı Salih, İran İstihbarat Bakanı Alevi ile ikili ilişkileri görüştü

Irak Cumhurbaşkanı Salih, İran İstihbarat Bakanı Alevi ile ikili ilişkileri görüştü
Anadolu Ajansı / Hacer Başer - Haberler | Güncel

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi'yi başkent Bağdat'ta kabul etti.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi'yi başkent Bağdat'ta kabul etti.

Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Salih ve Alevi, Es-Selam Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkileri ve bu ilişkileri farklı alanlarda geliştirme yollarını ele aldı.

Görüşmede güvenli, istikrarlı, Arap ve İslam dünyasıyla dengeli ilişkileri bulunan Irak'ın, istikrar faktörünü, bölge ülkelerinin ortak çıkarlarını buluşturan bir merkezi temsil ettiğini; bölgesel barış ve güvenliği artırdığını ifade eden Salih, Bağdat ile Tahran arasındaki ikili iş birliğini genişletmek gerektiğini vurguladı.

İran İstihbarat Bakanı Alevi, resmi ziyaret için bugün Bağdat'a gelmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 3 Ocak 2020'de Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınında ABD saldırısında öldürülmesi sonrasında Irak, ABD ile İran arasında ve bölgede tansiyonu düşürmeye yönelik bir politika benimsiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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