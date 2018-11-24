- Irak Cumhurbaşkanı Salih'den Papa'ya ziyaret

VATIKAN - Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, İtalya ziyareti kapsamında Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Franciscus ile bir araya geldi.

Irak Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından yurt dışı ziyaretleri kapsamında İtalya'nın başkenti Roma'ya gelen Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Vatikan'da Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Franciscus ile görüştü. Cumhurbaşkanı Salih ile ruhani lider görüşmede, bölgedeki bazı ülkelerin sorunlarını diyalog ve anlayış yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca Irak Cumhurbaşkanı Salih, Papa'yı Irak'a davet etti. Papa ise Salih'in davetine yanıt olarak uygun zamanda Irak'ı ziyaret edeceğini belirtti.