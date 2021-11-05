Irak Cumhurbaşkanı Salih'den Bağdat'ta yaşanan olayların ardından itidal çağrısı Açıklaması - Haberler
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Irak Cumhurbaşkanı Salih'den Bağdat'ta yaşanan olayların ardından itidal çağrısı Açıklaması

AA / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel
Irak Cumhurbaşkanı Salih'den Bağdat'ta yaşanan olayların ardından itidal çağrısı Açıklaması

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, başkent Bağdat'ta seçim sonuçlarına itiraz gösterilerinde çıkan olayların ardından "itidal ve kamu güvenliğinin korunması" çağrısında bulundu.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, başkent Bağdat'ta seçim sonuçlarına itiraz gösterilerinde çıkan olayların ardından "itidal ve kamu güvenliğinin korunması" çağrısında bulundu.

Salih, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, barışçıl gösterilerin anayasada garanti edilen bir hak olduğunu, "barışçıl ve yasal çerçevenin dışına çıkılmaması gerektiğini" belirtti.

Güvenlik güçleri ile göstericiler arasında yaşanan çatışmaların talihsiz ve kabul edilemez olduğunu kaydeden Salih, yaşananların tekrar etmemesi ve olaylarla ilgili açılacak soruşturmanın takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

İtidal çağrısında bulunan Salih, "Kamu güvenliğinin korunması ulusal bir görevdir. Herkesin temkinli davranması ve ulusal çıkarları her şeyin üstünde tutması gerekir." ifadesini kullandı.

Bağdat'ta Yeşil Bölge önünde, seçim sonuçlarına itiraz eden yüzlerce kişi ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşanmıştı. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, olaylarda 27'si göstericilerden geri kalanı güvenlik güçlerinden 125 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan genel seçimlerde İran'a yakın Fetih Koalisyonu 14 sandalyede kalınca seçim sonuçlarına itiraz etti. Koalisyon ve Şii milis destekçileri de günlerdir Yeşil Bölge önünde oturma eylemi düzenliyor.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

AA / Muhammed Semiz - Son Dakika Haberleri
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