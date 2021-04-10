Irak Cumhurbaşkanı Salih, bölgedeki gerginliğin azaltılması için çabaladıklarını söyledi
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Irak Cumhurbaşkanı Salih, bölgedeki gerginliğin azaltılması için çabaladıklarını söyledi

Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel
Irak Cumhurbaşkanı Salih, bölgedeki gerginliğin azaltılması için çabaladıklarını söyledi

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, bölgedeki gerginliğin azaltılması gerektiğini belirterek Irak'ın bu yönde çaba sarf ettiğini açıkladı.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, bölgedeki gerginliğin azaltılması gerektiğini belirterek Irak'ın bu yönde çaba sarf ettiğini açıkladı.

Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Salih, Bağdat'a resmi ziyaret gerçekleştiren Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

"Bölgedeki istikrarın desteklenmesi için ortak diyalog yolları bulmanın önemli olduğunu" kaydeden Salih, "Irak'ın bölgedeki gerginliğin azaltılması, diyaloğun önemini göstermesi ve Arap ülkeleri arasında iş birliği ve dayanışmanın güçlendirilmesi için çabası söz konusu." ifadesini kullandı.

Irak Cumhurbaşkanı, ülkesinin istikrarı ve egemenliğinin korunmasının bölgenin güvenliği ve halkların çıkarı için vazgeçilmez olduğunu sözlerine ekledi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de Ebu Gayt ile görüşmesinde bölge ülkeleri arasında sağduyu ortamının oluşturulması ve sorunların çözülmesi yönündeki çabaları desteklediklerini belirtti.

"Yemen'deki çatışmaların sonlandırılmasından yanayız"

Kazımi, "Irak olarak Yemen'deki çatışmanın sonlandırılmasından yanayız. Zor günlerini atlatması için Lübnan'ın yanındayız ve Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesini destekliyoruz." dedi.

Filistin meselesinin de öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Kazımi, Filistin halkının zor günler geçirdiğini ve "tarihi zulümle" karşı karşıya kaldığını kaydetti.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin de Ahmed Ebu Gayt ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Suriye'deki olumsuz durumun ülkesinin istikrarını olumsuz yönde etkilediğini söyleyerek, "Suriye'de istikrarın sağlanması için bu ülkede (Suriye) etki alanı bulunan ülkelerle diyalog kurulmalı." şeklinde konuştu.

Gayt'ın Bağdat ziyaretinin Kazımi'nin, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretinin akabinde gerçekleşmesi dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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