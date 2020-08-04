Irak Cumhurbaşkanı'ndan meclisin feshedilmesi açıklaması
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Irak Cumhurbaşkanı'ndan meclisin feshedilmesi açıklaması

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, erken seçim için meclisin feshedilmesi talebinin gelmesi halinde, bunu onaylayacağını bildirdi.

Irak Cumhurbaşkanı'ndan meclisin feshedilmesi açıklaması
04.08.2020 14:33 | Son Güncelleme: 04.08.2020 14:36

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, erken seçim için meclisin feshedilmesi talebinin gelmesi halinde, bunu onaylayacağını bildirdi.

Salih, Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin 6 Haziran 2021'de erken seçim yapılacağını duyurmasının ardından yaşanan, meclisin feshedilmesi tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Erken seçimin siyasi reformun parçası olduğunu kaydeden Salih, "Erken seçim aynı zamanda halk hareketlerinin doğurduğu meşru haktır. Hükümet, meclisin feshedilmesi için talep gönderirse bunu onaylayıp, oylanması için meclise göndereceğiz." ifadelerini kullandı.

Salih, erken seçimin uluslararası toplumun denetiminde yapılmasının önemini de dile getirdi.

Erken seçim yapılması için ise anayasanın 64'üncü maddesine göre, milletvekillerinin üçte birinin imzasıyla meclisin toplanıp salt çoğunlukla kendini feshetmesi gerekiyor. Bu da, başbakanın talebi ve cumhurbaşkanının onayı üzerine yapılıyor.

Kaynak: AA

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