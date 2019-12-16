Irak Cumhurbaşkanı, meclisi beklemeksizin yeni başbakanı belirleyecek

16.12.2019 20:52 | Son Güncelleme: 16.12.2019 20:52

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in, meclisin en büyük koalisyonunun adayını beklemeksizin, masasında bulunan isimlerden birine hükümeti kurma teklifinde bulunacağı belirtildi.

Irak resmi ajansının haberine göre, adının açıklanmasını istemeyen üst düzey siyasi kaynak, Salih'in önünde birden fazla başbakan adayının isminin bulunduğunu söyledi.

Kaynağa göre, Cumhurbaşkanı Salih perşembe gününe kadar meclisin en büyük koalisyonunun açıklanmasını ve bunun sunacağı adayı beklemeden bu isimlerden birine hükümeti kurma görevi verecek.



Berhem Salih'in masasındaki başbakan adaylarının isimleri ise Muhabarat Kurumu Başkanı Mustafa el-Kazimi, eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Basra Valisi Esad İdani ve göstericiler tarafından sunulan isim Yargıç Riad Cuhi.

Söz konusu isimlerin değişebileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Öte yandan görevinden istifa eden Başbakan Adil Abdulmehdi'nin de günlük işleri yürüten hükümete perşembe gününe kadar başkanlık edeceği belirtildi.

Irak Cumhurbaşkanı'nın seçeceği isme hükümeti kurma görevi vermesi için belirlenen süre 19 Aralık Perşembe günü dolacak.

Kaynak: AA