Irak Büyükelçisi Al-Khateeb ve Beraberindeki Heyet Gso'da Sanayicilerle Buluştu

Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hussain Mahmood Alkhateeb, Irak Gaziantep Başkonsolosu Mohammed Salman Al-Janabi ve beraberindeki heyet Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Yönetim Kurulu Üyeleri ve sanayicilerle bir araya geldi.

Toplantıda Irak'a yönelik ticari fırsatlar, yatırım imkanları ve yeni işbirlikleri ile Irak'a ihracat yapan firmaların yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "Irak bizim çok önemli bir komşumuz, yakın dostumuz ve en fazla ihracat yaptığımız ülkelerin başında geliyor. Türkiye ile Irak arasında geçmişten günümüze çok köklü bir dostluk ve ticari bağ bulunuyor. Bu kapsamda iki ülkenin ticari ilişkilerini geliştirerek daha ileri noktalara taşımak istiyoruz. GSO olarak da ikili ticaretin gelişmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Bu amaçla düzenlediğimiz toplantı ve organizasyonları çok önemsiyoruz" dedi.

Gaziantep'in 2018 yılında toplam 7 milyar dolar seviyesinde ihracat gerçekleştirdiğini anımsatan Ünverdi, "Geçtiğimiz yıl tarihimizin en yüksek ihracat rakamına ulaştık. Tabii bu ihracatın gerçekleşmesinde Irak'ın çok büyük katkıları oldu. Türkiye'den 2018 yılında Irak'a 8.5 milyar dolar ihracat yapılırken, bunun 1.4 milyar dolarını Gaziantep tek başına gerçekleştirdi. Türkiye'den Irak'a yapılan ihracatın yüzde17'sini Gaziantep tek başına üstlendi. Gaziantep'in toplam ihracatında ise Irak yüzde 21'lik pay ile ilk sırada yer aldı. Şu anda İstanbul'dan sonra Irak'a ihracat yapan ikinci il konumundayız. Ancak tüm bu verilere rağmen Irak'a olan ihracatımızda 2015 yılından buyana bir düşüş söz konusu. Tabii bunun sebepleri de var. İnşallah bundan sonraki süreçte bölgedeki istikrarla birlikte bunları da aşar, ikili ticaretimizi artırarak işbirliği içerisinde yolumuza devam ederiz" ifadelerini kullandı.

Bölgede Suriye başta olmak üzere, Ortadoğu'da ciddi sorunların yaşandığını ifade eden Ünverdi, "Aynı dinin mensupları olarak, peygamberimizin, 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' Hadisi Şerifi ve Atasözümüz olan, "Komşu komşunun külüne muhtaçtır" anlayışı ile birbirimize çok daha hoşgörü ile bakmalı, daha güvenli bir coğrafyayı birlikte inşa etmeliyiz. Bizler bu sebeple, yaptığımız toplantılarla ikili ilişkilerin güçlenmesini, sorunların çözüme kavuşmasını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"Irak yeniden yapılandırma ve yatırıma ihtiyaç duyuyor"

Türkiye ile Irak arasındaki ticari hacimde yaşanan gerilemenin sona ereceğini ve bundan sonra artarak devam edeceğini umut ettiklerini kaydeden Büyükelçi Hussain Mahmood Alkhateeb de, "Türkiye ile Irak'ın tarihten gelen kardeşlik bağları var. Bu bağlar başka iki ülke arasında bulunmayan bağlar. İstikrar tabii ki ülkelerimiz için çok önemli ve bunu da bölgesel işbirlikleri ile gerçekleştirebiliriz. 2014 yılından sonra DAEŞ terör örgütünün bazı bölgeleri ele geçirmesi büyük zarara neden oldu. Ancak 2017 yılının başlarında bu işgalci terör örgütü bertaraf edilerek, şimdiki ortamda istikrar ve güven ortamı tamamen sağlandı" dedi.

-Türk yatırımcıların Irak'ta şansı daha fazla

Bundan önce iki ülke arasında ikili ticaretin gelişmesine engel olan bazı kanunların da kaldırıldığını belirten Alkhateeb, "Bu kanunların bir kısmı kaldırıldı, çözümler üretildi. Bir kısmını ise çözmek için şu an çaba gösteriyoruz. Irak şu anda gerçek anlamda yeniden yapılandırılmaya ve yatırımlara ihtiyaç duyuyor. Siz Irak halkına her anlamda en yakın olan halksınız. Irak'ta güvenlik sağlandı, istikrar sağlanır sağlanmaz, gelir durumu artar artmaz ilk işleri Türkiye'ye yönlenmek olacaktır. Irak ayakta durmasını bilirse, gelişirse tabii ki Türk mallarına daha çok rağbet edecek. Irak'ta mevcut olan diğer rakip ülkeler var. Bunlar İran, Ürdün, Çin olabilir. Ancak Irak halkı Türk mallarına ve kalitesine güvendiği için Türk yatırımcıların Irak'taki şansı daha yüksek. Yeniden yapılandırma ve yatırım konusunun altını çiziyor ve Türk işadamlarını ülkemize yatırım yapmaya davet ediyorum" diye konuştu.

GSO Meclis Başkan Yardımcısı Ali Özpolat, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cevdet Akınal, GSO Yönetim Kurulu Üyeleri Melike Yüksel, Mustafa Özmermer ile çok sayıda sanayicinin katıldığı toplantı soru-cevap bölümü ile devam etti.

Toplantı sonunda GSO Başkanı Adnan Ünverdi Büyükelçi Hussain Mahmood Alkhateeb'e yöresel işlemeli vazo hediye takdiminde bulundu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA