Irak, Borç Batağından Çıkamıyor
Kırılgan bir yapıdaki ve büyük oranda petrol gelirine dayalı Irak ekonomisi, terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkması ve petrol fiyatlarındaki eş zamanlı düşüş nedeniyle büyük tahribatlar alınca Bağdat yönetiminin ödemekte zorluk çektiği toplam borcu 4 yıl içinde neredeyse iki katına çıktı.
Kırılgan bir yapıdaki ve büyük oranda petrol gelirine dayalı Irak ekonomisi, terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkması ve petrol fiyatlarındaki eş zamanlı düşüş nedeniyle büyük tahribatlar alınca Bağdat yönetiminin ödemekte zorluk çektiği toplam borcu 4 yıl içinde neredeyse iki katına çıktı.
Kaynak: Dunya.com