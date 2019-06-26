Irak, BM ile Suriye'den gönderilecek yabancı IŞİD militanlarının yargılanmasını görüşüyor

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, ülkesinin Birleşmiş Milletler ile Irak'ta suç işlememiş Suriye'de tutuklu bulunan yabancı IŞİD militanlarını yargılama yetkisi olup olmadığını görüştüğünü açıkladı.

Haftalık olağan basın toplantısında konu ile ilgili soruları yanıtlayan Abdülmehdi, Bağdat'ın bu konuyu araştırdığını ve kendi değerlendirmelerini BM ile paylaştığını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle