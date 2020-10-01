Irak, bir Japon şirketiyle güney rafinerileri için 4 milyar dolarlık anlaşma imzaladı

Irak Petrol Bakanlığı, Japon J.G.C Şirketi ile günde 55 bin varil petrol kapasiteli güney rafinerilerinde kalan maddelerin yeniden işlenmesi projesi için 4 milyar dolar değerinde bir anlaşma imzaladı.