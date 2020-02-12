Irak beyaza büründü

12.02.2020 16:05 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:10

Irak'ta etkili olan kar yağışının ardından Necef, Kerbela, Babil ve Maysan beyaza büründü, 4 şehirde okullar tatil edildi.



Irak'ta soğuk hava dalgası başkent Bağdat ve çevredeki şehirleri etkisi altında aldı. Yaklaşık 4 gündür Irak'ı etkisi altına alan soğuk hava dalgası ve kar yağışı nedeniyle Necef, Kerbela, Babil ve Maysan şehirlerinde okullar tatil edildi. Dört şehrin valiliği, hava sıcaklığındaki düşüş nedeniyle ilkokullar ve anaokullarında bugün resmi tatil ilan edildiğini duyurdu.



Öte yandan Irak Ulaştırma Bakanlığına bağlı Meteoroloji Müdürlüğü ülkede 80 yıldan bu yana bu kadar yoğun kar yağışının olmadığını vurgulayarak, hava sıcaklığındaki düşüşün ve kar yağışının bu akşam da devam edeceğini bildirdi. - ERBİL

Kaynak: İHA