Irak, Belarus'taki Iraklı göçmenlerin tahliyesine başladı

Irak, Belarus- Polonya sınırındaki 325'den fazla Iraklı göçmeni tahliye etmek için uçak gönderdi.

Irak, Polonya ve Belarus sınırı arasında sıkışan Iraklı göçmenler için harekete geçti. Irak Ulaşım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Belarus-Polonya sınırında mahsur kalan Iraklı göçmenlerin tahliyesi için bu sabah Bağdat Uluslararası Havalimanı'ndan bir uçağın havalandığı duyuruldu. Bağdat'tan Minsk'e gitmek için havalanan uçağın gönüllü olarak ülkelerine dönmek isteyen göçmenler için tahsis edildiği belirtilirken, uçağın bütün ihtiyaçları karşılayacak şekilde donatıldığı da ifade edildi.

Irak Dışişleri Bakanlığı, Belarus'tan ülkelerine dönmek isteyen Iraklı göçmenlerin sayısının 325'i geçtiğini duyurmuştu. - ERBİL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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