Irak Başbakanı'ndan "Kerkük petrolü" açıklaması

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Kerkük petrol meselesi dahil biriken sorunların çözümü konusunda koordinasyon halinde olduklarını söyledi.

Abdulmehdi, başkent Bağdat'taki Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Irak merkezi hükümeti ve IKBY arasındaki sorunların çözülmesi için günlük görüşmeler gerçekleştirdiğini dile getiren Abdulmehdi, "Kürdistan Bölgesi ile askıda kalıp biriken ve çözülmesi zor sorunlar hususunda koordinasyon halindeyiz. Buna Kerkük petrolü meselesi de dahil." ifadelerini kullandı.

Ülkenin bin 500 kilometrelik İran-Suriye sınırının korunmasında Peşmerge güçleriyle anlaşmalarının olduğunu söyleyen Abdulmehdi, Irak ordusu ve Peşmerge arasındaki bölgelerin güvenliğinin de söz konusu anlaşma kapsamında sağlandığını kaydetti.

Gazetecilerin, İran ve ABD arasındaki gerginlik nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın petrol ihracatına kapatılması ihtimaline ilişkin sorusuna Abdulmehdi, "Hürmüz Boğazı üzerinden petrolün ihracatında yaşanacak bir aksama ülkenin ekonomisi için büyük sorun teşkil edecektir." yanıtını verdi.

Abdulmehdi, Haşdi Şabi'nin bürolarının kapatılmasını içeren kararnameye de değinerek, kararların uygulanmaya başlandığı bilgisini verdi.

Başbakan Adil Abdulmehdi, 1 Temmuz'da yayımladığı kararnameyle, Haşdi Şabi güçlerinin ismini taşıyan tüm büroların 31 Temmuz tarihine kadar kapatılması talimatı vermişti.

Kaynak: AA