Irak Başbakanı'ndan, Devlet Bakanlığına Türkmen aday Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Devlet Bakanlığı için eski Türkmen Vekil Hasan Beyatlı'yı aday gösterdi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Devlet Bakanlığı için eski Türkmen Vekil Hasan Beyatlı'yı aday gösterdi.

Başbakan'ın adaylıkla ilgili imzasını taşıyan resmi yazı Meclis'e gönderildi.

Kazımi ayrıca söz konusu bakanlığın oylanması için Meclis'i oturum düzenlemeye çağırdı.

Irak Meclisi'nde 7 Mayıs'ta yapılan oylamada, 22 kişilik kabine listesinden 15 isim meclisten güvenoyu almıştı. Meclis'te bir ay sonra yapılan oylamada ise diğer 7 bakan belirlenmişti.

Türkmenler yeni kabinede temsil edilmezken Meclis, Başbakan'a Türkmen toplumu için kabineye devlet bakanlığı ekleme yetkisi vermişti.

Kaynak: AA