Irak Başbakanı Kazımi, ülkesinin başkalarına saldırı sahası olmasına izin vermeyeceklerini açıkladı
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Irak Başbakanı Kazımi, ülkesinin başkalarına saldırı sahası olmasına izin vermeyeceklerini açıkladı

Irak Başbakanı Kazımi, ülkesinin başkalarına saldırı sahası olmasına izin vermeyeceklerini açıkladı
Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ülkesinin başkalarına saldırı, bölgesel ve uluslararası çatışma sahası olmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ülkesinin başkalarına saldırı, bölgesel ve uluslararası çatışma sahası olmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Kazımi, "Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı"nın açılış konuşmasını yaptı.

Irak'ın geçmişte çeşitli sorunlar ve tehlikelerle karşı karşıya kaldığını dile getiren Kazımi, "Bağdat Konferansı, dünyayla en iyi ilişkilerin geliştirilmesi için bakış açımızı yansıtıyor." dedi.

"Irak halkı, uluslararası destek sayesinde teröre galip geldi." diyen Kazımi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Irak olarak topraklarımızın başkalarına saldırı, bölgesel ve uluslararası çatışma sahası olmasını kabul etmiyoruz. Geçtiğimiz günlerde Musul'a bağlı Sincar bölgesini ziyaret ettim. Sincar ve ülkemizin diğer her yerinde tüm tehlikelere rağmen hayatı normale döndürmek istiyoruz. Komşu ve dost ülkelerle savaş ve gerginliğe bir daha geri dönmeyiz. Aramızdaki ortaklık alanları çok fazla. İyi niyet ve iş birliği, bölgemiz ve dünya barışı için önemlidir."

Irak'ta uluslararası yabancı yatırım için kapıları açtıklarını ifade eden Kazımi, söz konusu konferansta ekonomik iş birliği de hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kazımi, 10 Ekim'de yapılacak erken seçimlerde uluslararası toplumdan destek istediklerini ve bunun olumlu karşılandığını kaydetti.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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Irak Başbakanı Kazımi, ülkesinin başkalarına saldırı sahası olmasına izin vermeyeceklerini açıkladı - Haberler
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