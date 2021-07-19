Irak Başbakanı Kazımi, üç kez suikast girişimine uğradığını açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Irak Başbakanı Kazımi, üç kez suikast girişimine uğradığını açıkladı

Irak Başbakanı Kazımi, üç kez suikast girişimine uğradığını açıkladı
Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, görevi süresince kendisine yönelik üç kez suikast girişiminde bulunulduğunu bildirdi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, görevi süresince kendisine yönelik üç kez suikast girişiminde bulunulduğunu bildirdi.

Irak'ta Mayıs 2020'den bu yana başbakanlık koltuğunda oturan Kazımi, Suudi Arabistan'a ait Al Hadath televizyonuna röportaj verdi.

Başbakanlığı sırasında üç kez suikast girişimi atlattığını ifade eden Kazımi, bunların hangi tarihlerde ve kimler tarafından düzenlendiğine ilişkin ise bilgi vermedi.

Irak Başbakanı, "Bundan dolayı endişeli değilim, korkmuyorum da. Ülkenin yönetimi için çizdiğimiz plan doğrultusunda çalışmaya devam edeceğim." dedi.

Kazımi, Mayıs 2020'den bu yana Irak hükümetine başkanlık ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mustafa Demir Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Düm Tek Tek Demet Akalın Kadir Doğulu
Spor Arda Turan Mehmet Topal Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Irak Başbakanı Kazımi, üç kez suikast girişimine uğradığını açıkladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 10:22:56. #1.15#

title