Irak Başbakanı Kazımi, Suudi Arabistan İçişleri Bakanı ile terörle mücadeleyi görüştü
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Irak Başbakanı Kazımi, Suudi Arabistan İçişleri Bakanı ile terörle mücadeleyi görüştü

Irak Başbakanı Kazımi, Suudi Arabistan İçişleri Bakanı ile terörle mücadeleyi görüştü
Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Abdulaziz bin Suud bin Nayif ile terörle mücadelede iş birliği konusunu görüştü.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Abdulaziz bin Suud bin Nayif ile terörle mücadelede iş birliği konusunu görüştü.

Başbakanlık basın ofisinden yapılan açıklamaya göre Kazımi, resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'a gelen Suudi Arabistan İçişleri Bakanı bin Nayif ve beraberindeki heyet ile başkent Bağdat'ta bir araya geldi.

Görüşmede, terörle mücadele başta olmak üzere çeşitli güvenlik alanlarında iş birliği yapılması konusunda mutabık kalındı.

Suudi Arabistan ve Irak geçen temmuz ayında iki taraf arasındaki tüm siyasi, güvenlik ve ekonomik dosyaları görüşmekle görevli bir koordinasyon konseyi kurmuştu.

Riyad, Irak'ın 1990'da Kuveyt'i işgal etmesi nedeniyle 25 yıl aradan sonra, Aralık 2015'te Bağdat ile diplomatik ilişkilere yeniden başlamıştı.

Onlarca yıllık gerilimin ardından, dönemin Suudi Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in 25 Şubat 2017'de Bağdat'a yaptığı ziyaretin ardından ilişkiler düzelmeye başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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