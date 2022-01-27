Irak Başbakanı Kazımi, Suriye sınır hattında incelemelerde bulundu
AA - Güncel
Görüntü Dökümü: Irak Başbakanı Kazımi'nin Suriye sınır hattındaki birlikleri ziyaret etmesinden görüntüler MUSUL - Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Musul kentine gelerek Suriye sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Görüntü Dökümü:
Irak Başbakanı Kazımi'nin Suriye sınır hattındaki birlikleri ziyaret etmesinden görüntüler MUSUL - Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Musul kentine gelerek Suriye sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.