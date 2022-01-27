Irak Başbakanı Kazımi, Suriye sınır hattında incelemelerde bulundu - Haberler
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Irak Başbakanı Kazımi, Suriye sınır hattında incelemelerde bulundu

AA - Güncel

Görüntü Dökümü: Irak Başbakanı Kazımi'nin Suriye sınır hattındaki birlikleri ziyaret etmesinden görüntüler MUSUL - Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Musul kentine gelerek Suriye sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Görüntü Dökümü:

Irak Başbakanı Kazımi'nin Suriye sınır hattındaki birlikleri ziyaret etmesinden görüntüler MUSUL - Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Musul kentine gelerek Suriye sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Irak Başbakanı Kazımi, Suriye sınır hattında incelemelerde bulundu

Irak Başbakanı Kazımi, Suriye sınır hattında incelemelerde bulundu

Irak Başbakanı Kazımi, Suriye sınır hattında incelemelerde bulundu

AA - Son Dakika Haberleri

Suriye, Musul, Irak, Güncel, Haber

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