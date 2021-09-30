Irak Başbakanı Kazımi: 'Seçim güvenliğinin sağlanmasını bizzat denetleyeceğim' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Irak Başbakanı Kazımi: "Seçim güvenliğinin sağlanmasını bizzat denetleyeceğim"

AA / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel
Irak Başbakanı Kazımi:

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, 10 Ekim'de yapılacak erken genel seçimlerin güvenliğini bizzat kendisinin denetleyeceğini söyledi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, 10 Ekim'de yapılacak erken genel seçimlerin güvenliğini bizzat kendisinin denetleyeceğini söyledi.

Kazımi, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, "Hükümet olarak seçimlerle ilgili sorumluluklarımızı yerine getirdik ve Yüksek Seçim Komiserliğinin gereken tüm ihtiyaçlarını karşıladık." dedi.

Seçimlerin güvenli bir ortamda yapılıp yapılamayacağına ilişkin tartışmalara da değinen Kazımi, "Seçim güvenliğinin sağlanmasını bizzat ben denetleyeceğim. Seçimlerin seyri ve sonuçlarını olumsuz etkileyecek hiçbir ihlale izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kazımi ayrıca "terör, yolsuzluk ve kamu mallarına zarar" dışında diğer suçlar nedeniyle cezaevinde bulunan kadın ve çocuklar için de özel af çıkarılacağını kaydetti.

Irak'ta 10 Ekim'de yapılacak erken genel seçimler için geri sayım sürerken "seçim güvenliği" konusu sıkça tartışılıyor. Güvenlik güçlerinin ise 8 Ekim'de oylarını kullanması bekleniyor.

Ülkedeki Şiilerin en büyük dini merci Ayetullah Ali es-Sistani, dün yaptığı açıklamada, "değişimin" gerçekleşmesi için halkı sandığa gitmeye çağırmıştı.

AA / Haydar Karaalp - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber! MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haber! MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi

 MİT ve TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Metina'da düzenlenen operasyonda 3 PKKKCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MİT ve TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Metina'da düzenlenen operasyonda 3 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

 Irak'ta Şii dini merci Sistani, halkı seçime katılmaya çağırdı

Irak'ta Şii dini merci Sistani, halkı seçime katılmaya çağırdı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mehmet Nuri Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Yıldız Tilbe Mustafa Keser Amelia Hamlin
Spor Balotelli Fatih Terim Stefan Kuntz Valentin Rosier Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Irak Başbakanı Kazımi: 'Seçim güvenliğinin sağlanmasını bizzat denetleyeceğim' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 16:39:11. #1.11#