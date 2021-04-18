Irak Başbakanı Kazımi, mezhepçiliğe karşı dini hitapta ılımlı olunması çağrısı yaptı

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, din adamlarına, mezhepçilikle mücadele için ılımlı hitabı benimsemeleri çağrısında bulundu.

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, din adamlarına, mezhepçilikle mücadele için ılımlı hitabı benimsemeleri çağrısında bulundu.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kazımi, başkentteki hükümet merkezinde Sünni ve Şii din adamlarıyla iftar yaptı.

Programda konuşan Kazımi, mezhepçiliği, bölme ve ırkçılık üzerine kurulan Siyonizm'e benzetti.

Kazımi, "Irak'ın geçtiği mezhepçilik aşamasından kurtulmada büyük faydası olan mezhepçilikle mücadele için ılımlı hitaba olan ihtiyacın önemini vurguluyoruz." dedi.

Irak toplum kimliğinin temelinde İslam kimliği olduğunu belirten Kazımi, Anayasanın İslam'a saygı duyduğunu ve İslam'ın sabitelerine aykırı olmamayı, halkın çoğunluğunun bu konudaki duygularına saygı duyulmasını ve dinin sembollerine dokunulmamasını şart koştuğunu hatırlattı. Kazımi, şunları kaydetti:

"Ümitkar olmaya büyük ihtiyaç duyuyoruz. İbadethaneler ve din adamları aracılığıyla buna çağrı yapılması gerek. Toplumların ve ülkemizin inşasına çalışmak için ümide ihtiyaç var. Diktatörlük, işgal, mezhepçilik ve terörü atlattık artık mazide kaldı. Şimdi güven içinde inşa ve imara bakmalıyız."

Kazımi, ülke geleceğinin desteklenmesi için çeşitli halk tabaları arasındaki ulusal diyaloga din adamlarının da katılmasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız