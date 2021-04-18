Irak Başbakanı Kazımi, mezhepçiliğe karşı dini hitapta ılımlı olunması çağrısı yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Irak Başbakanı Kazımi, mezhepçiliğe karşı dini hitapta ılımlı olunması çağrısı yaptı

Irak Başbakanı Kazımi, mezhepçiliğe karşı dini hitapta ılımlı olunması çağrısı yaptı
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, din adamlarına, mezhepçilikle mücadele için ılımlı hitabı benimsemeleri çağrısında bulundu.

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, din adamlarına, mezhepçilikle mücadele için ılımlı hitabı benimsemeleri çağrısında bulundu.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kazımi, başkentteki hükümet merkezinde Sünni ve Şii din adamlarıyla iftar yaptı.

Programda konuşan Kazımi, mezhepçiliği, bölme ve ırkçılık üzerine kurulan Siyonizm'e benzetti.

Kazımi, "Irak'ın geçtiği mezhepçilik aşamasından kurtulmada büyük faydası olan mezhepçilikle mücadele için ılımlı hitaba olan ihtiyacın önemini vurguluyoruz." dedi.

Irak toplum kimliğinin temelinde İslam kimliği olduğunu belirten Kazımi, Anayasanın İslam'a saygı duyduğunu ve İslam'ın sabitelerine aykırı olmamayı, halkın çoğunluğunun bu konudaki duygularına saygı duyulmasını ve dinin sembollerine dokunulmamasını şart koştuğunu hatırlattı. Kazımi, şunları kaydetti:

"Ümitkar olmaya büyük ihtiyaç duyuyoruz. İbadethaneler ve din adamları aracılığıyla buna çağrı yapılması gerek. Toplumların ve ülkemizin inşasına çalışmak için ümide ihtiyaç var. Diktatörlük, işgal, mezhepçilik ve terörü atlattık artık mazide kaldı. Şimdi güven içinde inşa ve imara bakmalıyız."

Kazımi, ülke geleceğinin desteklenmesi için çeşitli halk tabaları arasındaki ulusal diyaloga din adamlarının da katılmasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Antony Blinken Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Yıldırım Akbulut
Magazin Hadise Ebru Gündeş Merve Dizdar Şeyma Subaşı
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Ünal Karaman Oğuzhan Özyakup Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Irak Başbakanı Kazımi, mezhepçiliğe karşı dini hitapta ılımlı olunması çağrısı yaptı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 02:00:54. #1.15#

title