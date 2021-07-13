Irak Başbakanı Kazımi, Kovid-19 hastanesinde çıkan yangına ilişkin acil toplantı düzenledi
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Irak Başbakanı Kazımi, Kovid-19 hastanesinde çıkan yangına ilişkin acil toplantı düzenledi

Irak Başbakanı Kazımi, Kovid-19 hastanesinde çıkan yangına ilişkin acil toplantı düzenledi
Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, bazı bakanlar ve güvenlik yetkilileriyle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangını görüşmek için acil bir toplantı düzenledi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, bazı bakanlar ve güvenlik yetkilileriyle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangını görüşmek için acil bir toplantı düzenledi.

Kazımi'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde Kovid-19 hastalarının yattığı İmam Hüseyin Hastanesinde çıkan yangın nedeniyle Kazımi'nin başkanlığında bazı bakanlar ve güvenlik yetkililerin de katıldığı acil bir toplantı düzenlendiği ve bazı kararların alındığı belirtildi.

Zikar Valisi Ahmed Ğani El-Hafaci de toplantı sonrası yaptığı yazılı açıklamada, yangının nedenlerini araştırmak için üst düzey bir komitenin oluşturması ve nihai raporun 48 saat içinde sunularak, kamuoyuna duyurulması kararı alındığını belirtti.

Hafaci, toplantıda ayrıca, yangında hayatını kaybedenler için Zikar vilayetinde yas ilan edilmesine ve resmi çalışma saatlerinin salı gününden itibaren 3 gün süreyle askıya alınmasına karar verildiğini ifade etti.

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında 41 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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