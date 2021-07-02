Irak Başbakanı Kazımi, İtalya ve Vatikan'da üst düzey temaslarda bulundu
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Irak Başbakanı Kazımi, İtalya ve Vatikan'da üst düzey temaslarda bulundu

Irak Başbakanı Kazımi, İtalya ve Vatikan'da üst düzey temaslarda bulundu
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile ayrı ayrı görüştü.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile ayrı ayrı görüştü.

Avrupa turu kapsamında İtalya'nın başkenti Roma'yı da ziyaret eden Kazımi, sabah saatlerinde İtalyan mevkidaşı Mario Draghi ile bir araya geldi.

Başbakanlık sarayı Chigi'de gerçekleşen görüşme sonrasında İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ikili arasındaki verimli geçen görüşmede tarihi ikili ortaklığın güçlendirilmesine ve önemli bölgesel güçlüklere odaklanıldığı belirtildi.

Açıklamada, İtalya'nın, uluslararası terörle mücadeleden krizlere çözüm bulmaya ve Orta Doğu'nun istikrarından sosyoekonomik kalkınmasına yönelik kararlılığının yeniden teyit edildiği ifade edildi.

Irak Başbakanı Kazımi, ayrıca Roma'ya komşu Vatikan'a geçerek Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile görüştü.

Vatikan'dan bu görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Papa'nın martta yaptığı tarihi Irak ziyareti, ülkenin istikrarı ve yeniden inşa sürecinin teşvik edilmesi için ulusal diyalog kültürünün teşvik edilmesinin öneminin ele alındığı belirtildi.

Görüşmede, tarafların, Hristiyanların bu ülkedeki tarihi varlıklarının yasal boyutta yeterince korunmasının önemi üzerinde durduğu ve Hristiyanlara diğer vatandaşlarla aynı hakların garanti edilmesinin altını çizdiği kaydedildi.

Tarafların ayrıca bölgedeki durumu da ayrıca değerlendirdiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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