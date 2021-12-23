Irak Başbakanı Kazımi, İtalya Dışişleri Bakanı'yla güvenlik alanında iş birliğini görüştü

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile iki ülke arasındaki ilişkiler ve güvenlik alanında iş birliği konularını ele aldı.

Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, resmi ziyaret kapsamında başkent Bağdat'ta bulunan Di Maio, Kazımi tarafından kabul edildi.

Irak ile İtalya arasındaki ikili ilişkilerin değerlendirildiği görüşmede, ilişkilerin siyasi ve ekonomik çeşitli alanlar ile terörle mücadele alanında geliştirilmesinin gerekliliği vurgulandı.

Görüşmede, iki ülkenin güvenlik alanındaki ilişkisinin geliştirilmesinin yanı sıra özellikle uluslararası koalisyonla olan ilişkinin savaş dışı bir role geçişiyle Irak güçlerinin NATO kapsamında eğitilmesi konuları da masaya yatırıldı.

Kazımi ve Di Maio, iki ülkenin ilgili kurumları aracılığıyla kültürel iş birliğinin sağlanması konularını da görüştü.

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio'nun bugün başlayan resmi ziyaretinin süresine ilişkin bilgi verilmedi.

AA / Halime Afra Aksoy - Son Dakika Haberleri

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