Irak Başbakanı Kazımi: "İran ile ilişkilerimiz en iyi dönemini yaşıyor"
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Irak Başbakanı Kazımi: "İran ile ilişkilerimiz en iyi dönemini yaşıyor"

Irak Başbakanı Kazımi: 'İran ile ilişkilerimiz en iyi dönemini yaşıyor'
Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ülkesi ve İran arasındaki ilişkilerin en iyi döneminde olduğunu söyleyerek bu ilişkilerin geliştirilmesi sağlayan Başbakanların başında geldiğini ifade etti.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ülkesi ve İran arasındaki ilişkilerin en iyi döneminde olduğunu söyleyerek bu ilişkilerin geliştirilmesi sağlayan Başbakanların başında geldiğini ifade etti.

Kazımi, Bağdat'ta ağırladığı bir grup İranlı gazeteciye açıklamalarda bulundu. İran ile ilişkilere değinen Kazımi, şöyle konuştu:

"Herhangi bir komşu ülkenin güvenlik durumu Irak hükümetinin öncelikleri arasındadır. Çünkü bu ülkelere karşı herhangi bir saldırı Irak'ı da etkiler. İstihbarat Servisi'nin başında olduğumda İran ile güvenlik alanında işbirliğimiz söz konusuydu. DEAŞ'ın İran sınırını aşma ve İran halkına zarar verme girişimlerine karşı İran'a tüm gücümüzle destek sunduk. İran ile ilişkiler en iyi dönemini yaşıyor ve bundan da onur duyuyorum. Irak-İran arasındaki ortak ikili ilişkilerin geliştirilmesini sağlayan Başbakanların başında geliyorum."

Irak Başbakanı, İran'ın sıkıntılı ve zor dönemlerden geçtiğini, bu ülkeye talep edilmesi halinde destek sunmaya hazır olduklarını aktardı.

"Türkiye ile de ilişkileri geliştirmeye çalıştık"

Kazımi, İran'ın yanı sıra Türkiye ve bölgedeki Arap ülkeleriyle de ilişkileri geliştirmeye çalıştıklarını anlatarak "Irak'ın dış politika ve diplomasideki krizini de çözmeye çalıştık. İran'ın yanı sıra Türkiye, Arap ülkeleri ve Avrupa ile de iyi ilişkiler inşa etmeye ciddi şekilde çalıştık." dedi.

Irak'ta erken seçimlerin 10 Ekim'de yapılacağını anımsatan Kazımi, kendisinin aday olmayacağını yineledi.

-"Haşdi Şabi'dekiler benim evlatlarım"

İran'a yakınlığıyla bilinen Haşdi Şabi ile ilişkisine de değinen Kazımi, şunları kaydetti:

"Haşdi Şabi, Irak'ın anayasal bir kurumudur ve ülkenin güvenlik mekanizmasının parçasıdır. Haşdi Şabi'nin savunma kabiliyetinin geliştirilmesi için çabalıyoruz. Dışarıdan bazı tarafların (İran) bizim yerimize Haşdi Şabi kurumunu ilgilendiren kararlar alma durumuna izin vermeyiz. Haşdi Şabidekiler benim evlatlarımdır. Haşdi Şabi ile en başından beri bazılarının sorun yaratma çabalarına rağmen ilişkimiz gayet iyidir. Haşdi Şabi, Peşmerge ve Federal Polis Teşkilatı gibi yapılar DEAŞ'la mücadele önemli rol aldı."

Kazımi, Irak'taki Şii kutsal yerleri ziyarete gelen İranlıların havalimanında vize alması meselesinin yakında hayata geçirileceğini de aktardı.

İran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili soruya ise Kazımi, "İran, devlet geleneği güçlü bir ülkedir. Cumhurbaşkanı kim olursa olsun onunla iyi niyetle çalışırız. Seçimi hangi taraf kazanırsa kazansın bu, Irak ve İran'ın köklü ilişkilerini etkilemez ve bu ilişkileri daha da güçlendirmek için çalışacağız. Aramızdaki ilişkiler tarihi ve stratejik konumdadır." yanıtı verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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