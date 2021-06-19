Irak Başbakanı Kazımi, İran Cumhurbaşkanı seçilen Reisi'yi telefonla arayarak tebrik etti

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, İran Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi'yi tebrik ederek, güvenlik ve ekonomik alandaki işbirliğinin güçlendirilmesini istediklerini bildirdi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, İran Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi'yi tebrik ederek, güvenlik ve ekonomik alandaki işbirliğinin güçlendirilmesini istediklerini bildirdi.

Kazımi'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Başbakanı, İran Cumhurbaşkanı seçilen Reisi'yi telefonla arayarak tebrik etti.

İkili ilişkilere değinilen görüşmede, Kazımi, İran ile özellikle güvenlik ve ekonomik alandaki işbirliğini güçlendirmek istediklerini kaydetti.

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi de, Irak ile köklü ve tarihi ilişkilere sahip olduklarını kaydederek, Kazımi'ye en yakın zamanda Tahran'ı ziyaret etmesi için resmi davet sundu.

İran'da yapılan seçimlerde ülkenin 8'inci Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp