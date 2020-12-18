Irak Başbakanı Kazımi: "Irak, Türk yatırımlarına kapılarını açma konusunda ciddi"
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Irak Başbakanı Kazımi: "Irak, Türk yatırımlarına kapılarını açma konusunda ciddi"

18.12.2020 00:11 | Son Güncelleme: 18.12.2020 00:22
Irak Başbakanı Kazımi:

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ülkesinin güçlü bir şekilde Türk yatırımlarını çekmeye ve ekonomik tabanı genişleterek ham petrole bağımlılığı azaltmaya yöneldiğini açıkladı.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ülkesinin güçlü bir şekilde Türk yatırımlarını çekmeye ve ekonomik tabanı genişleterek ham petrole bağımlılığı azaltmaya yöneldiğini açıkladı.

Irak Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Kazımi, çok sayıda Türk iş adamı, yatırımcı ve şirket yöneticileriyle buluştu. Türk iş adamlarıyla yatırım prosedürlerini kolaylaştırmanın, engelleri kaldırmanın ve bürokratik prosedürleri azaltmanın yollarını ele alan Kazımi, görüşmede şunları söyledi:

"Irak, Türk yatırımlarına kapılarını açma konusunda ciddidir ve ülke ekonomisinin sanayi ve tarım tabanını genişletmek, ham petrole olan bağımlılığı azaltmak için Türk yatırımlarını ve tecrübelerini Irak pazarına güçlü bir şekilde çekmeye yönelmiştir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, davetine icabetle dün Ankara'ya gelen Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'yi resmi törenle karşılamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Başbakan Kazımi onuruna yemek vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

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