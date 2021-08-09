Irak Başbakanı Kazımi ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron ikili ilişkileri görüştü

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefon görüşmesinde ikili ilişkileri ele aldı.

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefon görüşmesinde ikili ilişkileri ele aldı.

Irak Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Kazımi-Macron görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler değerlendirildi.

Görüşmede Macron, Bağdat'ta bu ay sonunda düzenlenmesi planlanan bölgesel konferansa katılarak Irak'ı ikinci kez ziyaret etme temennisini dile getirdi.

Fransa'yı "Irak'ın gerçek ortağı" olarak nitelendiren Kazımi de iki ülkenin köklü ilişkilere sahip olduğunu ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 2 Eylül 2020'de Irak'a ilk ziyaretini gerçekleştirmişti.

Irak, başta altyapı olmak üzere elektrik üretecek nükleer tesis ve Bağdat metrosunun inşası için Paris'ten yardım talebinde bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci