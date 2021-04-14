Irak Başbakanı Kazımi, görevi sona eren Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız'ı kabul etti

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, görevi sona eren Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ı kabul ederek, ikili ilişkiler ve bölge istikrarını görüştü.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, görevi sona eren Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ı kabul ederek, ikili ilişkiler ve bölge istikrarını görüştü.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nin yazılı açıklamasına göre, Kazımi ve Yıldız, ikili ilişkileri ve ortak çıkarlar doğrultusunda dayanışma ve işbirliğini ele aldı.

Kazımi, komşu ülkelerle dengeli ilişkiler kurmak istediklerini vurgulayarak, bölgenin güvenliği ve istikrarı için çabaladıklarını söyledi.

Bağdat'taki görevi sona eren Yıldız'ın yerine Büyükelçi Ali Rıza Güney atanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp