Irak Başbakanı Kazımi: "Evime saldırı düzenleyenlerin kim olduğunu biliyoruz" - Haberler
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Irak Başbakanı Kazımi: "Evime saldırı düzenleyenlerin kim olduğunu biliyoruz"

AA / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel
Irak Başbakanı Kazımi:

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, silahlı insanız hava aracı (SİHA) ile evine saldırı düzenleyenlerin kim olduğunu bildiklerini söyledi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, silahlı insanız hava aracı ( Siha ) ile evine saldırı düzenleyenlerin kim olduğunu bildiklerini söyledi.

Bağdat'ta Bakanlar Kurulunu olağanüstü gündemle toplayan Kazımi, burada yaptığı konuşmada, "Dünkü suçu işleyenlerin izinden gideceğiz ve kim olduklarını çok iyi biliyoruz, yakında açıklayacağız." dedi.

Bağdat'ın Yeşil Bölge çevresi ve diğer bazı noktalarında güvenlik tedbirleri artırılarak askeri araçların yerleştirildiği görüldü.

Bağdat'ta Yeşil Bölge'de bulunan Kazımi'nin ikamet ettiği eve sabaha karşı SİHA ile saldırı düzenlenmişti. Saldırının İran'a yakın Şii milis güçlerince gerçekleştirildiği iddia edildi.

AA / Haydar Karaalp - Son Dakika Haberleri
Irak Başbakanı Kazımi konutuna düzenlenen hava saldırısından yara almadan kurtuldu

Irak Başbakanı Kazımi konutuna düzenlenen hava saldırısından yara almadan kurtuldu

 Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin evinin silahlı drone ile vurulduğu, Kazımi'nin olaydan yara almadan kurtulduğu bildirildi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin evinin silahlı drone ile vurulduğu, Kazımi'nin olaydan yara almadan kurtulduğu bildirildi.

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