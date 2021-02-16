Irak Başbakanı Kazımi, Erbil'i hedef alan füze saldırısının amacının "kaos yaratmak" olduğunu söyledi
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Irak Başbakanı Kazımi, Erbil'i hedef alan füze saldırısının amacının "kaos yaratmak" olduğunu söyledi

16.02.2021 17:23 | Son Güncelleme: 16.02.2021 17:26
Irak Başbakanı Kazımi, Erbil'i hedef alan füze saldırısının amacının

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Erbil Uluslararası Havalimanı'na yönelik füze saldırısının hedefinin kaos yaratmak olduğunu belirtti.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Erbil Uluslararası Havalimanı'na yönelik füze saldırısının hedefinin kaos yaratmak olduğunu belirtti.

Kazımi, haftalık Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında yaptığı açıklamalarda, dün Uluslararası Erbil Havalimanı'nı hedef alan füze saldırısı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Irak Kürdistan Bölgesine yönelik terör eyleminin hedefi kaos yaratmak." diyen Kazımi, "Söz konusu eylem, hükümetin bölgeyi ve ülkeyi çatışma sahası olmaktan çıkarma çabası sırasında meydana geldi." ifadelerini kullandı.

Başbakan Kazımi, saldırı faillerinin ortaya çıkarılması için merkezi yönetim ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında ortak inceleme başlatılması talimatı verdiklerini kaydetti.

Erbil'e yönelik roket saldırısı

ABD'li güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, dün gece ABD askerlerinin konuşlu olduğu Erbil Uluslararası Havalimanı ve kente toplam 14 roketle saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda, 1 sözleşmeli personel hayatını kaybetmiş, 3 sivil, 5 sözleşmeli personel ve 1 ABD askeri olmak üzere 9 kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı Irak'taki eylemlerde daha önce ismi duyulmayan "Saraya Evliya ed-Dam" adlı bir grup üstlenmişti.

Olayın ardından bölgesel ve uluslararası bazı basın organlarında saldırının arkasında İran'a grupların olduğuna dair iddialar ortaya atılmıştı.

Erbil'deki ABD hedeflerine 30 Eylül 2020'de de Musul'daki Haşdi Şabi milislerinin kontrolündeki bölgelerden 6 roket ile saldırı düzenlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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