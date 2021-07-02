Irak Başbakanı Kazımi, Elektrik Bakanı Hantuş'un istifasını kabul etti
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Irak Başbakanı Kazımi, Elektrik Bakanı Hantuş'un istifasını kabul etti

Irak Başbakanı Kazımi, Elektrik Bakanı Hantuş'un istifasını kabul etti
Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin, elektrik kesintilerine karşı artan protestolar nedeniyle Elektrik Bakanı Macid Mehdi Hantuş'un sunduğu istifayı kabul ettiği bildirildi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin, elektrik kesintilerine karşı artan protestolar nedeniyle Elektrik Bakanı Macid Mehdi Hantuş'un sunduğu istifayı kabul ettiği bildirildi.

Irak'ın resmi ajansı INA'da yer alan haberde, Başbakan Kazımi'nin elektrik kesintisi sorununun hızla çözümü için Elektrik Bakanlığındaki üst düzey yetkililerle iletişim halinde olduğu ve konuyu takip ettiği belirtildi.

Haberde, Kazımi'nin Elektrik Bakanı Hantuş'un sunduğu istifayı kabul ettiği kaydedildi.

Öte yandan, Başbakanlıktan yapılan açıklamada da, Kazımi'nin "Elektrik Enerjisi Genel Dağıtım Şirketi" Müdürü Ahmed Hayri'yi vazifesini ihmal ettiği gerekçesiyle görevinden aldığı ifade edildi.

Irak Elektrik Bakanı Macid Mehdi Hantuş, geçen çarşamba elektrik kesintileri nedeniyle artan protestoların ardından istifa etmişti.

Irak Elektrik Bakanlığı, 27 Haziran'da ülkenin kuzeyindeki Salahaddin Termik Santralinin, Katyuşa füzesiyle hedef alındığını, santralin kazan bölümünde büyük hasar oluştuğunu bildirmişti. Terör örgütü DEAŞ söz konusu saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Irak'ta bu sabah Irak Kürt Bölgesel Yönetimi haricindeki 18 kentin 15'inde elektrik kesintileri yaşanmış, Bakanlık kesintilerin DAEŞ saldırısında oluşan hasar nedeniyle gerçekleştiğini açıklamıştı.

Elektrik ihtiyacının büyük bölümünü İran'dan karşılayan Irak, yıllardır uzun süreli elektrik kesintilerinin yaşandığı artık kronikleşen bir kriz ile boğuşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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