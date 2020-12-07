Irak Başbakanı Kazımi'den, "Suudi Arabistan ile ticaret hacminin artırılması" mesajı

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Suudi Arabistan ile ticaret hacminin artırılması mesajını vererek, iki ülkenin ekonomik ilişkilerinin de geliştirilmesini istedi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Suudi Arabistan ile ticaret hacminin artırılması mesajını vererek, iki ülkenin ekonomik ilişkilerinin de geliştirilmesini istedi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Kazımi, Bağdat'ı ziyaret eden Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid Bin Abdulaziz el-Falih başkanlığındaki heyet ve Irak-Suudi Arabistan Koordinasyon Konseyi üyeleriyle bir araya geldi.

İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin ele alındığı görüşmede Kazımi, Ar-Ar Sınır Kapısı'nın 29 yıl aradan sonra yeniden hizmete açılması dolayısıyla Suudi Arabistan ile ticaret hacminin artırılmasının önemine vurgu yaparak, ekonomik ilişkilerin de geliştirilmesinden yana olduklarını ifade etti.

Suudi Arabistanlı heyet de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesinde ve ekonomik alanda Irak ile iş birliğinin güçlendirilmesinin gerekliliğini vurguladı.

Suudi Arabistanlı yatırım heyeti, sabah saatlerinde Bağdat'a gelmişti. Heyetin gündeminde Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz tarafından Bağdat'ta yaptırılacak spor kompleksinin inşası olduğu belirtildi.

Irak'taki bazı Şii siyasi ve silahlı gruplar, Suudi Arabistanlı şirketlerin ülkede yatırım yapmasına karşı çıkarken Başbakan Mustafa el-Kazımi ise Suudi Arabistan'ın Irak'ta yatırım yapmasından memnuniyet duyacaklarını ifade ediyor.

Irak ile Suudi Arabistan arasındaki Ar-Ar Sınır Kapısı 29 yıl aradan sonra 18 Kasım'da yeniden hizmete girmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp