Irak Başbakanı Kazımi'den, "Suudi Arabistan ile ticaret hacminin artırılması" mesajı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Irak Başbakanı Kazımi'den, "Suudi Arabistan ile ticaret hacminin artırılması" mesajı

07.12.2020 19:15 | Son Güncelleme: 07.12.2020 19:18
Irak Başbakanı Kazımi'den,

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Suudi Arabistan ile ticaret hacminin artırılması mesajını vererek, iki ülkenin ekonomik ilişkilerinin de geliştirilmesini istedi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Suudi Arabistan ile ticaret hacminin artırılması mesajını vererek, iki ülkenin ekonomik ilişkilerinin de geliştirilmesini istedi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Kazımi, Bağdat'ı ziyaret eden Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid Bin Abdulaziz el-Falih başkanlığındaki heyet ve Irak-Suudi Arabistan Koordinasyon Konseyi üyeleriyle bir araya geldi.

İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin ele alındığı görüşmede Kazımi, Ar-Ar Sınır Kapısı'nın 29 yıl aradan sonra yeniden hizmete açılması dolayısıyla Suudi Arabistan ile ticaret hacminin artırılmasının önemine vurgu yaparak, ekonomik ilişkilerin de geliştirilmesinden yana olduklarını ifade etti.

Suudi Arabistanlı heyet de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesinde ve ekonomik alanda Irak ile iş birliğinin güçlendirilmesinin gerekliliğini vurguladı.

Suudi Arabistanlı yatırım heyeti, sabah saatlerinde Bağdat'a gelmişti. Heyetin gündeminde Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz tarafından Bağdat'ta yaptırılacak spor kompleksinin inşası olduğu belirtildi.

Irak'taki bazı Şii siyasi ve silahlı gruplar, Suudi Arabistanlı şirketlerin ülkede yatırım yapmasına karşı çıkarken Başbakan Mustafa el-Kazımi ise Suudi Arabistan'ın Irak'ta yatırım yapmasından memnuniyet duyacaklarını ifade ediyor.

Irak ile Suudi Arabistan arasındaki Ar-Ar Sınır Kapısı 29 yıl aradan sonra 18 Kasım'da yeniden hizmete girmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

İlgili Haberler

Japonya Başbakanı Suga'dan olimpiyatlar konusunda kararlılık mesajı
Japonya Başbakanı Suga'dan olimpiyatlar konusunda kararlılık mesajı
Suudi Arabistan'dan İsrail'e hava sahası kullanım izni
Suudi Arabistan'dan İsrail'e hava sahası kullanım izni
Genç Girişimci Suudi Arabistan'da yetiştirdiği hurmaları dünyaya ihraç ediyor
Genç Girişimci Suudi Arabistan'da yetiştirdiği hurmaları dünyaya ihraç ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Donald Trump Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ivana Sert Pınar Altuğ Demet Özdemir Diego Armando Maradona
Spor Sörloth Sinan Gümüş Samet Aybaba Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız Adana Bursa Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Irak Başbakanı Kazımi'den, "Suudi Arabistan ile ticaret hacminin artırılması" mesajı - Bağdat
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 19:24:44. #1.15#
title