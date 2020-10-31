Irak Başbakanı Kazımi'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İzmir depremi için dayanışma mektubu

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektupta, İzmir depreminden dolayı başsağlığı ve dayanışma mesajı iletti.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektupta, İzmir depreminden dolayı başsağlığı ve dayanışma mesajı iletti.

Irak Başbakanlık basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Kazımi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektupta, "Türk halkı ve hükümetine İzmir'deki depremden dolayı taziye ve başsağlığı dileğimizi iletiyoruz." dedi.

Irak'ın Türk halkı ve hükümetiyle dayanışma içerisinde olduğunu ifade eden Kazımi, şunları kaydetti:

"Bu çilesinde insani olarak komşu Türkiye'nin yanındayız. Dost Türk hükümeti ve İzmir halkının ihtiyaç duyması halinde ilgili birimlerimizin desteğini sunmaya hazırız. Hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp