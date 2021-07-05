Irak Başbakanı Kazımi: "ABD ve İran'a ülkemizi çatışma sahası olmaktan çıkarmaları gerektiğini ilettim"

HABER

SON DAKİKA

MAGAZİN

SPOR

EKONOMİ

İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Irak Başbakanı Kazımi: "ABD ve İran'a ülkemizi çatışma sahası olmaktan çıkarmaları gerektiğini ilettim"

Irak Başbakanı Kazımi: 'ABD ve İran'a ülkemizi çatışma sahası olmaktan çıkarmaları gerektiğini ilettim'
Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ABD ve İran'dan ülkesinin "çıkarların çatıştığı bir saha" olarak kullanılmasına son verilmesini istediğini bildirdi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ABD ve İran'dan ülkesinin "çıkarların çatıştığı bir saha" olarak kullanılmasına son verilmesini istediğini bildirdi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yayımlanan yazılı açıklamada, Kazımi'nin bir İtalyan gazetesine verdiği röportaja yer verildi.

Röportajda, "ABD ve İran'a, Irak'taki hesaplarını yeniden gözden geçirmeleri ve ülkemizi çatışma sahası olmaktan çıkarmaları gerektiğini ilettim." ifadelerini kullanan Kazımi, şunları kaydetti:

"Ülkemiz yıllarca çıkar çatışmalarının sahası oldu. Ancak sorunların giderilmesi için siyasi diyalog yöntemlerini seçmeliyiz. Bölgesel diyalog ve uzlaşı noktasına gelmek için ABD Başkanı Joe Biden yönetimiyle iletişimi sürdürüyoruz. Irak'ın krizlerden çözüm üreten ülke olmasını arzu ediyoruz. ABD ile İran arasında uzlaşma oldukça önemlidir ve gerçekleşebilir bir durumdur. Bunun tüm bölgeye yararı olacaktır."

Irak'ta Ekim 2019'da patlak veren gösterilere işaret eden Kazımi, ülkenin 2019 sonbaharında bir uçurumun kenarından döndüğünü ancak tehlike ve riskin hala sürdüğünü ifade etti.

Kazımi ayrıca, "DEAŞ yeniden örgütlenmeye çalışıyor ve hala bizim için risk olmayı sürdürüyor. Ancak teröristlerin coğrafi anlamda yer edinme imkanları kalmadı. Onlara yönelik ciddi saldırılar gerçekleştirdik ve önemli liderlerini öldürdük." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

Son dakika haberi... Irak hükümeti: Elektrik santrallerine düzenlenen saldırılarda 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Son dakika haberi... Irak hükümeti: Elektrik santrallerine düzenlenen saldırılarda 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Son dakika! Irak hükümeti, elektrik santrallerine yapılan saldırılarda 7 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını açıkladı.
Son dakika! Irak hükümeti, elektrik santrallerine yapılan saldırılarda 7 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını açıkladı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Ersin Tatar Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Şeyma Subaşı Selin Şekerci İbrahim Selim Mohammed Al Saloussi
Spor Arda Turan Salih Uçan Fatih Terim Mustafa Denizli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Irak Başbakanı Kazımi: "ABD ve İran'a ülkemizi çatışma sahası olmaktan çıkarmaları gerektiğini ilettim" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 15:18:03. #1.16#

title