Irak Başbakanı Kazımi, ABD Başkanı Biden ile görüştü
24.02.2021 00:41 | Son Güncelleme: 24.02.2021 00:44
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ABD Başkanı Jeo Biden ile telefonda görüştüğü açıkladı.
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ABD Başkanı Jeo Biden ile telefonda görüştüğü açıkladı.
Kazımi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı Jeo Biden ile telefonda iki ülke halkının çıkarına olan ikili ilişkilerin ve işbirliğinin güçlendirilmesi, DEAŞ ile mücadele ve bölgenin barış ve güvenliğinin sağlanması çabasını ele aldık." ifadelerini kullandı.
Kazımi, iki ülke arasında stratejik diyaloğun sürdürülmesine vurgu yapıldığını belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp