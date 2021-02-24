Irak Başbakanı Kazımi, ABD Başkanı Biden ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Irak Başbakanı Kazımi, ABD Başkanı Biden ile görüştü

24.02.2021 00:41 | Son Güncelleme: 24.02.2021 00:44
Irak Başbakanı Kazımi, ABD Başkanı Biden ile görüştü

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ABD Başkanı Jeo Biden ile telefonda görüştüğü açıkladı.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ABD Başkanı Jeo Biden ile telefonda görüştüğü açıkladı.

Kazımi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı Jeo Biden ile telefonda iki ülke halkının çıkarına olan ikili ilişkilerin ve işbirliğinin güçlendirilmesi, DEAŞ ile mücadele ve bölgenin barış ve güvenliğinin sağlanması çabasını ele aldık." ifadelerini kullandı.

Kazımi, iki ülke arasında stratejik diyaloğun sürdürülmesine vurgu yapıldığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Donald Trump Pervin Buldan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Can Yaman Barış Manço Meltem Miraloğlu
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Fatih Terim Ünal Karaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Mart Manisa Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Irak Başbakanı Kazımi, ABD Başkanı Biden ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 00:44:29. #1.15#
title