Irak Başbakanı Kazımi, ABD Başkanı Biden ile görüştü

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ABD Başkanı Jeo Biden ile telefonda görüştüğü açıkladı.

Kazımi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı Jeo Biden ile telefonda iki ülke halkının çıkarına olan ikili ilişkilerin ve işbirliğinin güçlendirilmesi, DEAŞ ile mücadele ve bölgenin barış ve güvenliğinin sağlanması çabasını ele aldık." ifadelerini kullandı.

Kazımi, iki ülke arasında stratejik diyaloğun sürdürülmesine vurgu yapıldığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp