Irak Başbakanı Kazımi, 20 Ağustos'ta ABD'ye gidiyor Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin 20 Ağustos'ta ABD'yi ziyaret edeceği bildirildi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin 20 Ağustos'ta ABD'yi ziyaret edeceği bildirildi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Kazımi'nin başkanlık edeceği heyetle 20 Ağustos'ta ABD'ye giderek Donald Trump ile bir araya geleceği belirtildi.

Açıklamada, Kazımi'nin temasları sırasında ABD ile sağlık, enerji, güvenlik, yatırım ve ekonomik ilişkileri ele alacağı kaydedildi.

Irak Başbakanı Kazımı, ilk yurt dışı ziyaretini 21 Haziran'da İran'a yapmıştı.

Kaynak: AA