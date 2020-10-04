Irak Başbakanı Kazımi: "2 bin 500 ABD askeri ülkeden çekildi"
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Irak Başbakanı Kazımi: "2 bin 500 ABD askeri ülkeden çekildi"

04.10.2020 01:07 | Son Güncelleme: 04.10.2020 01:10
Irak Başbakanı Kazımi:

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ABD'nin Irak'ta bulunan güçlerinden 2 bin 500 askerini geri çektiğini söyledi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ABD'nin Irak'ta bulunan güçlerinden 2 bin 500 askerini geri çektiğini söyledi.

Irak'ın resmi El-Irakiyye televizyonuna açıklamalarda bulunan Kazımi, ABD ile stratejik diyalogda büyük bir başarı elde edildiğini aktardı.

Kazımi, "ABD kuvvetlerinin yeniden konuşlandırılması ve Irak üslerinden ayrılması kararlaştırıldı ve 2 bin 500 ABD askeri ülkeden çekildi." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ağustos'ta Irak Başbakanı Kazımi ile Beyaz Saray'da yapacakları görüşme öncesi düzenlediği ortak basın toplantısında, "Askerlerimizi Irak'tan hızlı bir şekilde çıkarıyoruz. ABD'nin orada kalmak zorunda olmadığı günü sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

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