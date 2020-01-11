Irak Başbakanı, IKBY Başbakanı Barzani ile "ikili anlaşmaları" ele aldı

11.01.2020 15:10 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:10

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Erbil ziyaretinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.

IKBY Başbakanlık sitesinden yapılan açıklamaya göre, basına kapalı düzenlenen toplantıda Barzani ve Abdulmehdi, Erbil ve Bağdat ilişkileriyle Irak'taki son durumu ele aldı.

Erbil ve Bağdat arasındaki ilişkilerin iyi prensipler üzerinde kurulduğunu kaydeden Abdulmehdi, sorunların herkesin çıkarlarıyla örtüşecek şekilde çözülmesi için fırsatların mevcut olduğunu kaydetti.

Barzani de temel sorunların çözüme kavuşturulmasına yönelik her iki taraf arasında yapılan anlaşmaların uygulanmaya konulması için ciddi irade ve karara ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

Abdulmehdi ve beraberindeki heyet daha sonra eski IKBY Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldi.

Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa eden ve yerine biri seçilene kadar görevde kalacak olan Başbakan Abdulmehdi, başbakan seçildikten bu yana ilk defa geldiği Erbil'de IKBY Başkanı Neçirvan Barzani tarafından karşılanmıştı.

Erbil ve Bağdat ilişkileri

Eski Irak Başbakanı Nuri el Maliki'nin, Erbil yönetimi'nin Ocak 2014'te Bağdat'tan bağımsız bir şekilde petrol ihraç etmesini gerekçe göstererek, IKBY'nin anayasal hakkı olan bütçeyi kesmişti.

Petrol ihracatı ve bütçe kesintisi gerginliği sırasında terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014'te ortaya çıkıp ülkenin üçte birini ele geçirmesiyle birlikte ikili ilişkiler daha da zayıflamaya başladı.

Taraflar arasındaki ilişkiler, Erbil yönetiminin Bağdat ve birçok ülkenin itirazına rağmen 25 Eylül 2017'de bağımsızlık referandumu düzenlemesi ve ardından Irak Meclisi'nin IKBY'ye yönelik bazı yaptırım kararı almasıyla daha da gerginleşti.

Ancak Kürt dostu olarak tanımlanan bağımsız Şii politikacı Adil Abdulmehdi'nin Ekim 2018'de göreve gelmesiyle birlikte Bağdat ve Erbil arasında özellikle bütçe ve petrol ihracatıyla ilgili bir dizi anlaşmalar imzalanıp ilişkiler düzelmeye başladı.

Kaynak: AA