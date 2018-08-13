Irak Başbakanı İbadi Türkiye'ye Geliyor

Irak Bas¸bakanı Haydar el-I·badi, kabine u¨yelerinden olus¸an heyetle yarın Türkiye'ye gelecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Irak Bas¸bakanı I·badi, kabine u¨yelerinden olus¸an bir heyetle yarın Türkiye'ye bir c¸alıs¸ma ziyaretinde bulunacak.

Türkiye Cumhurbas¸kanı Recep Tayyip Erdogˆan ve Irak Bas¸bakanı Haydar el-İbadi arasında gerc¸ekles¸tirilmesi o¨ngo¨ru¨len bas¸ bas¸a ve heyetler arası go¨ru¨s¸melerde, Tu¨rkiye ile Irak arasındaki is¸ birligˆinin her alanda gelis¸tirilmesinin yanı sıra bo¨lgesel meseleler de ele alınacak.