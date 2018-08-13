Irak Başbakanı İbadi Türkiye'ye Geliyor

Irak Başbakanı Haydar El-İbadi, kabine üyelerinden oluşan bir heyetle birlikte 14 Ağustos'ta Türkiye'ye bir çalışma ziyaretinde bulunacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı El-İbadi arasında gerçekleştirilmesi öngörülen baş başa ve heyetler arası görüşmelerde, Türkiye ile Irak arasındaki işbirliğinin her alanda geliştirilmesinin yanı sıra bölgesel meseleler de ele alınacak.

(İHA)