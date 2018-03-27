Irak Başbakanı İbadi: Sincar'a Ek Askeri Güç Gönderdik

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Musul'a bağlı Sincar ilçesine güvenliğin sağlanması için takviye askeri güç gönderdiklerini ve ilçede ülke bayrağı dışında hiçbir yabancı bayrağın asılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Irak Başbakanı İbadi: Sincar'a Ek Askeri Güç Gönderdik

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Musul'a bağlı Sincar ilçesine güvenliğin sağlanması için takviye askeri güç gönderdiklerini ve ilçede ülke bayrağı dışında hiçbir yabancı bayrağın asılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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