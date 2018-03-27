Irak Başbakanı İbadi: Sincar'a Ek Askeri Güç Gönderdik
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Musul'a bağlı Sincar ilçesine güvenliğin sağlanması için takviye askeri güç gönderdiklerini ve ilçede ülke bayrağı dışında hiçbir yabancı bayrağın asılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.
27 Mart 2018 Salı 19:47
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Musul'a bağlı Sincar ilçesine güvenliğin sağlanması için takviye askeri güç gönderdiklerini ve ilçede ülke bayrağı dışında hiçbir yabancı bayrağın asılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.